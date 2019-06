Fontijn vlaggendrager opening Europese Spelen

Boksster Nouchka Fontijn draagt vrijdagavond in Minsk de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de tweede Europese Spelen. De Schiedamse won vier jaar geleden bij de eerste editie van het sportevenement goud in haar klasse (middengewicht).

Fontijn voert bij het binnenlopen van het stadion de 86-koppige Nederlandse equipe aan. ”Ik ben heel trots en vind het een enorme eer.”

Van den Hoogenband noemt Fontijn, tevens winnares van olympisch zilver in Rio 2016, een voorbeeldige sportvrouw. ”Ze heeft fantastische prestaties behaald en is een echte sportvrouw, iemand met een voorbeeldfunctie. Daarbij is het belangrijk dat deze rol geen extra belasting met zich meebrengt voor haar, maar juist een extra boost geeft.”

Fontijn verdedigt vanaf woensdag 26 juni haar titel.