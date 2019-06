Luiten overleeft schifting niet in München

Golfer Joost Luiten heeft bij de BMW International Open in München de cut niet gehaald. Darius van Driel voltooide zijn tweede ronde in 73 slagen, één boven par en zat daarmee net aan de goede kant van de schifting na twee dagen.

Luiten ging rond in het baangemiddelde van 72 slagen. Dat was één slag minder dan donderdag. Met 145 slagen had hij echter drie slagen te veel om de schifting te overleven.

Van Driel zat ondanks zijn 73 slagen aan de goede kant van de cut, maar dat kwam vooral door zijn ronde van 69 van donderdag.