Sirotkin ook reservecoureur bij McLaren

De Rus Sergej Sirotkin gaat in de Formule 1 als reservecoureur optreden bij McLaren. Hij bekleedde diezelfde functie al bij de stal van Renault. De 23-jarige Sirotkin maakt zijn opwachting als Carlos Sainz of Lando Norris niet in staat is te rijden.

“Dit is een goede oplossing voor McLaren voor 2019”, zei McLaren-teambaas Andreas Seidl over de benoeming van Sirotkin. “We weten wat Sergej kan, hij beschikt over de noodzakelijke superlicentiepunten en heeft al samengewerkt met onze motorpartner Renault, dus hij was een logische kandidaat.”

Sirotkin was vorig jaar nog wedstrijdrijder bij Williams, dat een teleurstellend seizoen kende.