Van der Mark in ziekenhuis na crash

Motorcoureur Michael van der Mark is zwaar ten val gekomen tijdens de tweede vrije training voor de race in Rimini voor het WK Superbike. De Rotterdammer heeft zijn rechterpols en enkele ribben gebroken. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Rimini waar hij een operatie moet ondergaan.

Van der Mark klokte op het circuit van Misano de snelste tijd voordat hij ten val kwam. Hij zal enkele weken rust moeten houden. Van der Mark staat derde in het klassement van het WK Superbike, met 112 punten minder dan Alvaro Bautista.