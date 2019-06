Verstappen rijdt zesde tijd in tweede training

Max Verstappen heeft slechts de zesde tijd gereden in de tweede training van de Grote Prijs van Frankrijk. De coureur van Red Bull gaf op circuit Paul Ricard 1,112 seconden toe op Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes de snelste tijd klokte. Lewis Hamilton, de ploeggenoot van de Fin, kwam tot de tweede tijd.

Charles Leclerc en Sebastian Vettel, beiden van Ferrari, waren ook sneller dan Verstappen in de tweede training. Net als Lando Norris, die in zijn McLaren tot de vijfde tijd kwam. Verstappen leek in de tweede training op weg naar een snelle ronde, maar werd toen gehinderd door Hamilton. De Brit verontschuldigde zich bij de Nederlander. Verstappen kwam in de eerste training nog tot de vierde tijd, achter Hamilton, Bottas en Leclerc.

De Red Bull van Verstappen is voorzien van een nieuwe upgrade van de Honda-motor. Het team hoopt daarmee het verschil in snelheid met Mercedes en Ferrari weer wat kleiner te maken.

De Grote Prijs van Frankrijk is de achtste race van het jaar. Hamilton won al vijf races en gaat riant aan de leiding in het kampioenschap. Verstappen staat vierde. De Limburger eindigde vorig jaar als tweede in de race, achter Hamilton.