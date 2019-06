Verstappen steunt stewards die Vettel straften

Max Verstappen heeft de wedstrijdcommissarissen die Sebastian Vettel tijdens de Grote Prijs van Canada bestraften in bescherming genomen. ”Ik las dat ze op social media zijn uitgescholden en dat vind ik niet eerlijk. Zij doen hun werk zo goed mogelijk”, zei de Limburgse Formule 1-coureur tegen de BBC.

Vettel raakte door een tijdstraf van 5 seconden de zege kwijt in Canada. De coureur van Ferrari zou tijdens de race Lewis Hamilton gevaarlijk hebben gehinderd toen hij na een stuurfout in de berm belandde en snel terugkeerde op de baan. ”De stewards snappen vaak precies wat er is gebeurd. Dan willen ze geen straf geven, maar moeten ze wel omdat het zo in de regels staat. Ze passen puur de regels toe”, aldus de coureur van Red Bull.

Ferrari heeft bij de internationale autosportfederatie FIA bezwaar gemaakt tegen de straf. Vrijdag is op circuit Paul Ricard, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Frankrijk wordt gehouden, een hoorzitting.