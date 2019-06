Barty nadert nummer 1-positie wereldranglijst

Tennisster Ashleigh Barty is nog maar één zege verwijderd van de nummer 1-positie op de wereldranglijst. De 23-jarige Australische bereikte op het grastoernooi in Birmingham de finale door in twee sets af te rekenen met de Tsjechische Barbora Strycova: 6-4 6-4. Het was al de elfde opeenvolgende zege op rij voor de kampioene van Roland Garros.

Barty treft in de finale de winnares van de halve finale tussen de Duitse Julia Görges en de Kroatische Petra Martic. Mocht ze het toernooi in Birmingham winnen, dan lost ze de Japanse Naomi Osaka af als nummer één op de wereldranglijst. Osaka werd in Birmingham verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde door Joelia Poetintseva uit Kazachstan.