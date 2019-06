Brons volleyballers op European Golden League

De Nederlandse volleyballers hebben de European Golden League afgesloten met een derde plaats. De wedstrijd om brons werd in Tallinn met 3-0 (25-22 25-16 25-16) gewonnen van Estland.

Oranje herstelde zich daarmee van de verrassende nederlaag een dag eerder in de halve finale met 3-1 in sets tegen Wit-Rusland.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza had alleen in de eerste set goede tegenstand van de volleyballers uit Estland. In de tweede en derde set was Oranje onder aanvoering van Nimir Abdel-Aziz duidelijk sterker.