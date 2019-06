De Vries neemt leiding in Formule 2

Nyck de Vries heeft de leiding genomen in het klassement in de Formule 2. De 24-jarige coureur uit Sneek was zaterdag de rapste in de hoofdrace op het circuit van Paul Ricard in Le Castellet. De Vries startte vanaf de vierde plek. Na een uitstekende start nam hij de leiding in de wedstrijd en die stond hij niet meer af.

Voor De Vries betekende het zijn derde zege dit seizoen. In de stand nam de Nederlander de eerste plaats over van Nicholas Latifi. De Canadees finishte zaterdag als vijfde.

De Formule 2 dient als voorportaal van de Formule 1.