Heemskerk en Toussaint tweede in Rome

Femke Heemskerk is bij de internationale zwemwedstrijden Sette Colli in Rome opnieuw als tweede geëindigd achter Pernille Blume. Na een tweede plaats op vrijdag op de 50 meter vrije slag, moest de 31-jarige zwemster ook op de 100 meter vrij de Deense voor zich dulden. Blume tikte aan in 53,44. Heemskerk zat daar met 53,54 net achter. Kim Busch werd vijfde in 55,22.

Kira Toussaint zwom op de 100 meter rugslag eveneens naar zilver. Ze moest na een snelle start met 1.00,01 alleen de Italiaanse Margherita Panziera voor laten gaan. Die won in 59,69. Maaike de Waard werd met 1.01,53 zevende.

Arno Kamminga eindigde als zevende op de 50 meter schoolslag. Met 27,63 zat hij ruim een seconde achter de winnende tijd van de Brit Adam Peaty.