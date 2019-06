Hockeyers hard onderuit tegen Australië

De Nederlandse hockeymannen hebben de laatste groepswedstrijd in de Pro League met ruime cijfers verloren. Australië, de nummer twee van de wereld, was in een uitverkocht Wagener Stadion met 1-4 te sterk voor het team van bondscoach Max Caldas. Beide landen hadden zich al geplaatst voor het finale-weekeinde van het toernooi, eind juni in Amsterdam.

Blake Govers opende in de 10e minuut uit een strafcorner de score voor Australië. Jip Janssen maakte kort daarna gelijk, ook uit een strafcorner. Jeremy Hayward bracht Australië nog in het eerste kwart weer op voorsprong.

Govers was in het tweede kwart wederom trefzeker uit een strafcorner. Jeremy Hayward besliste het duel in de tweede helft met de 1-4, ook uit een strafcorner.

De wedstrijd begon vanwege een probleem met de sproei-installatie een paar uur later dan gepland. De brandweer hielp de hockeybond uiteindelijk door het veld nat te spuiten.

Australië en Nederland speelden begin februari ook al tegen elkaar in de Pro League. Toen werd het 5-5.