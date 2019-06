Judoka Verhagen grijpt naast brons in Minsk

Judoka Sanne Verhagen heeft haar optreden op de Europese Spelen in Minsk niet kunnen bekronen met een medaille. De 26-jarige Brabantse verloor de strijd om brons in de klasse tot 57 kilogram van de Portugese Telma Monteiro op waza-ari.

Verhagen, in 2014 winnares van het brons op de WK, boekte overwinningen op de Oekraïense Maria Skora en de als tweede geplaatste Israëlische Timna Nelson Levy. Daarna ging ze in de kwartfinale onderuit tegen de Russin Daria Mezjetskaja. In de herkansing was ze met ippon te sterk voor de Spaanse Jaione Equisoain.