Judoka Verhagen strijdt om brons

Judoka Sanne Verhagen kan maximaal nog brons halen op de EK tijdens de Europese Spelen in Minsk. De 26-jarige Brabantse verloor in de klasse tot 57 kilogram weliswaar de kwartfinales, maar werkte zich met succes door de herkansing. Ze treft in de strijd om het brons de Portugese Telma Monteiro.

Verhagen, in 2014 winnares van het brons op de WK, boekte overwinningen op de Oekraïense Maria Skora en de als tweede geplaatste Israëlische Timna Nelson Levy. Daarna ging ze in de kwartfinale onderuit tegen de Russin Daria Mezjetskaja. In de herkansing was ze met ippon te sterk voor de Spaanse Jaione Equisoain.

Tornike Tsjakadoea eindigde het toernooi van de lichtgewichten (tot 60 kilogram) als zevende. De jonge Fries begon met een moeizame zege op Karamat Goesejnov uit Azerbeidzjan. Pas na ruim 5 minuten in de extra tijd (golden score) wees de scheidsrechter Tsjakadoea aan als winnaar van een slopend gevecht, dat zich voornamelijk buiten de mat voltrok. In de kwartfinales verloor hij op straffen van de Georgiër Loechoemi Tschvimiani en daarna boog hij in de herkansing voor Amiran Papinasjvili, eveneens een Georgiër.

In diezelfde klasse maakte Roy Koffijberg een flitsend debuut met een spectaculaire heupzwaai tegen de Turk Bekir Ozlu, maar in zijn tweede partij tegen de Spanjaard Francisco Garrigos moest hij zich al redelijk snel gewonnen geven. Margriet Bergstra werd in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram uitgeschakeld door Monteiro.