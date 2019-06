Lopez tegen Simon in finale Queens

De finale van het grastoernooi van Queens gaat zondag tussen de Spanjaard Feliciano Lopez en de Fransman Gilles Simon. Lopez, die in Queens met een wildcard meedoet, won een lange driesetter van de Canadees Felix Auger-Aliassime 6-7 (3) 6-3 6-4. Simon had eerder op de dag de finale bereikt door Daniil Medvedev in drie sets te verslaan.

De 18-jarige Auger-Aliassime was als achtste geplaatst op Queens en pakte de eerste set in zijn halve finale tegen Lopez. De ervaren Spanjaard met zijn 37 jaar trok de partij in de tweede en derde set echter alsnog naar zich toe. Hij kreeg al vier matchpoints op 5-3 in de derde set. Die wist het Canadese talent nog weg te werken. Op eigen service maakte Lopez het vervolgens af.

Simon had twee uur en 37 minuten nodig om zich te ontdoen van de als vierde geplaatste Medvedev: 6-7 (4) 6-4 6-3. Zowel voor Simon als voor Lopez is het de eerste finale in 2019.