Meerkamptitels voor Schmidt en Visser

Turners Casimir Schmidt en Naomi Visser hebben bij de Nederlandse kampioenschappen turnen de meerkamptitels gewonnen.

Schmidt, die in 2013 voor het laatst de nationale titel op de meerkamp behaalde, kwam in Ahoy uit op 84,967 punten. Hij was vooral sterk op de onderdelen vloer (14,750) en sprong (14,667). Op sprong turnde Schmidt voor het eerst de Dragulescu (overslag dubbelhurksalto met halve draai) in een wedstrijd.

Bart Deurloo, die in 2012, 2014, 2016, 2017 en 2018 de titel opeiste, moest nu met 84,433 punten genoegen nemen met zilver. Deurloo liet aan het tweede toestel (de brug) punten liggen, maar herpakte zich daarna goed. Jermain Grunberg eindigde met 73,167 punten als derde.

Bij de vrouwen kwam Visser tot 54,167 punten. Voor de turnster van Topsport Noord betekende het haar eerste Nederlandse titel op de meerkamp. Visser zette op haar brug met 14,333 punten haar beste score neer. Lieke Wevers, terug na een lange periode van afwezigheid, werd met 53,800 punten tweede. Laura de Witt (51,667) pakte brons. Visser en De Wit doen volgende week mee aan de Europese Spelen in Minsk.

Bij de NK in Ahoy zijn zondag de toestelfinales.