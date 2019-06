Thompson en Fraser-Pryce razendsnel met 10,73

Elaine Thompson en Shelly-Ann Fraser-Pryce hebben op de zogeheten trials van Jamaica de snelste 100 meter van dit jaar gelopen. Regerend olympisch kampioene Thompson won in 10,73. De fotofinish was nodig om Fraser-Pryce aan te wijzen als de nummer twee, maar de olympisch kampioene van Peking (2008) en Londen (2012) kreeg wel dezelfde tijd van 10,73 achter haar naam.

De twee sprintdiva’s plaatsten zich voor de WK in Doha, die pas eind september beginnen. Thompson hield in 2016 Dafne Schippers van het goud af op de 200 meter bij de Olympische Spelen. De Utrechtse is wel tweevoudig wereldkampioene op die afstand. Ze zal met enige jaloezie hebben kennisgenomen van de toptijden van haar twee Jamaicaanse concurrentes. Zelf kwam ze dit seizoen nog niet onder de 11 seconden, ze liep bij de FBK Games 11,06.

Fraser-Pryce is terug van weggeweest na een bevalling. De 32-jarige atlete wil bewijzen dat ze ook als moeder nog meekan met de wereldtop.