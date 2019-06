Van Dam mag verder in derde major

Golfster Anne van Dam heeft ternauwernood de cut gehaald in het Women’s PGA Championship en mag daarom ook dit weekeinde meedoen in het derde major van het jaar. De Nederlandse prof kwam in de tweede ronde op de Hazeltine National in het Amerikaanse Chaska (Minnesota) tot 73 slagen, één boven par (+1). Met haar 76 (+4) uit de eerste omloop leverde dat een tussenscore van +5 op, goed voor de gedeelde 66e plaats en precies genoeg om door te mogen.

De Arnhemse is bezig aan haar eerste jaar op de Amerikaanse LPGA, de tour waarop de wereldtop meedoet.

De Australische Hannah Green verstevigde haar leidende positie na een ronde van 69 slagen (-3). Ze heeft drie slagen voorsprong op haar eerste belager, de Thaise Ariya Jutanugarn.