Van der Mark behoorlijk in de kreukels

Een hersenschudding, breuken in zijn rechter onderarm en pols en twee gebroken ribben. Dat waren de gevolgen van de zware crash van motorcoureur Michael van der Mark afgelopen vrijdag in de tweede vrije training voor het WK Superbike in het Italiaanse Rimini. De Rotterdammer ligt behoorlijk in de kreukels en daarom nog ter observatie in het ziekenhuis. Hij ondergaat nog een operatie aan zijn gebroken arm.

”Hij is gelukkig redelijk in orde, ondanks de verwondingen”, reageerde Paul Denning, zijn teambaas bij Pata Yamaha. ”Als ze zo’n heftige crash ziet, realiseer je je weer hoe groot de risico’s zijn die de coureurs nemen als ze tot het uiterste gaan.”

Van der Mark gleed op hoge snelheid weg met zijn achterwiel, waarna de zware Yamaha ineens zwenkte en de coureur uit het zadel werd gekatapulteerd. De landing op de grond was hard.

De Rotterdamse wegracer was juist in topvorm. Hij won twee weken geleden in het Spaanse Jerez zijn eerste race van dit seizoen. Op het circuit van Misano was hij vrijdag de snelste, totdat de crash hem uitschakelde voor de komende weken.