Verstappen vijfde in derde training Frankrijk

Max Verstappen heeft in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Frankrijk de vijfde tijd gereden. De coureur van Red Bull was beduidend langzamer dan de Mercedessen en de Ferrari’s.

De Fin Valtteri Bottas klokte in zijn Mercedes de snelste ronde op het circuit Paul Ricard. Teamgenoot en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was een fractie minder snel. Na het duo van de Duitse renstal volgden de namen van Charles Leclerc en Sebastian Vettel in de uitslag. Monegask Leclerc gaf in zijn Ferrari al bijna een halve seconde toe op Hamilton. Vettel noteerde de vierde tijd.

Verstappen reed elf rondjes tijdens de sessie en in zijn snelste ronde was hij ruim 1,3 seconde langzamer dan Bottas.

De Grote Prijs van Frankrijk vervolgt zaterdagmiddag met de kwalificatierace. De race is zondag. Hamilton won vorig jaar, Verstappen eindigde als tweede.