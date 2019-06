Wiebes bezorgt Nederland eerste goud in Minsk

Lorena Wiebes heeft Nederland de eerste gouden medaille bezorgd op de Europese Spelen in Minsk. De 20-jarige wielrenster was de beste in de wegwedstrijd. Achter Wiebes verzekerde Marianne Vos, die net op tijd hersteld was van verwondingen die ze opliep bij een val in de OVO Energy Women’s Tour, zich van het zilver. Tatsjana Sjarakova uit Wit-Rusland kwam na een massasprint als derde over de finish.

De Nederlandse formatie bestond naast Wiebes en Vos uit wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters.