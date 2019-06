Wielrenner Sosa klopt Valverde in de sprint

Wielrenner Ivan Sosa heeft wereldkampioen Alejandro Valverde afgehouden van zijn tweede zege in de Route d’Occitanie, voorheen de Route du Sud. De Colombiaan van Team Ineos klopte de 39-jarige Spanjaard in de sprint op Hospice de France. Rigoberto Uran werd op drie seconden achterstand derde.

De derde etappe was zwaar met de beklimming van de Hourquette d’Ancizan, de Port de Bal├Ęs en de klim naar Hospice de France. Uran reageerde op de slotklim op de demarrage van Sosa. Valverde moest even passen, maar slot even later toch aan. In de sprint bleek de Colombiaan van Ineos de snelste.

In het algemeen klassement heeft Valverde 8 seconden voorsprong op Sosa en 17 seconden op Uran. De Route d’Occitanie eindigt zondag met een relatief vlakke etappe.