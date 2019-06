Zeges voor boksers Kasparian en Van der Pas

Bokser Artjom Kasparian heeft de tweede ronde bereikt op de Europese Spelen in Minsk. In de klasse tot 81 kilogram versloeg de Nederlander zijn Albanese tegenstander Mikel Cullhaj. De jury wees Kasparian in alle drie de ronden en overall als winnaar aan. De bokser neemt het dinsdag op tegen de Duitser Abdulrahman Abu Lubdeh.

In de klasse rot 75 kilogram heeft Max van der Pas zich geplaatst voor de achtste finales. Hij had een bye in de eerste ronde en won overtuigend met 5-0 van Arsim Etemi uit Noord-Macedoniƫ. In de achtste finales neemt Van der Pas het zondag op tegen de Zweed Adam Chartoi.