Zilver voor boogschutters in Minsk

De Nederlandse boogschutters hebben zilver overgehouden aan de Europese Spelen in Minsk. Het Nederlandse trio Sjef van den Berg, Jan van Tongeren en Steve Wijler verloor in de finale van de olympische discipline recurve van Frankrijk.

Oranje, dat vorige week op de WK in eigen land vierde werd en een ticket voor de Olympisch Spelen in Tokio 2020 veiligstelde, opende het toernooi met een overtuigende 6-0-zege op gastland Wit-Rusland. Daarna versloegen Van den Berg, Van Tongeren en Wijler Spanje met 5-1.

Tegen Frankrijk duurde het even voor de Nederlandse schutters de pijlen op scherp kregen. Frankrijk kwam 4-0 voor. Met vijf keer een tien in de vierde set trok Oranje de stand gelijk en volgde een tiebreak. Daarin was het Franse team weer oppermachtig.