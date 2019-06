De Amerikaanse 3×3-basketballers hebben zich op het WK in Amsterdam verzekerd van de wereldtitel. Ze wonnen in de finale op het Museumplein met 18-14 van Letland.

De Amerikanen namen de wereldtitel over van Servië, dat de laatste drie toernooien had gewonnen. Servië werd eerder op de dag met 22-19 uitgeschakeld door Letland en verloor in de strijd om de derde plek ook van Polen.

Bij de vrouwen ging de eindzege naar de Chinese basketbalsters. De Aziaten versloegen Hongarije in de finale met 19-13.

De Nederlandse teams speelden geen rol van betekenis in eigen land. Zowel de mannen- als vrouwenploeg strandde in de groepsfase.