De Vries in Formule 2 tiende in sprintrace

Nyck de Vries is in de Formule 2 als tiende geëindigd in de sprintrace bij de Grand Prix van Frankrijk. De 24-jarige coureur uit Sneek was een dag eerder op het circuit in Le Castellet nog de snelste in de hoofdrace. De Vries behoudt ondanks zijn tiende plek de leiding in het kampioenschap.

De zege ging zondag naar de Fransman Anthoine Hubert, die voor de tweede keer een wedstrijd won in de Formule 2, het voorportaal van de Formule 1.

De Vries heeft na dit weekeinde 121 punten. Nicholas Latifi uit Canada finishte zondag als zesde in de sprintrace en liep iets in op de Nederlander. Hij heeft nu 109 punten.

In de Formule 2 staan dit seizoen nog zeven wedstrijden op het programma.