Eindzege Valverde in Route d’Occitanie

Alejandro Valverde heeft net als vorig jaar de Route d’Occitanie gewonnen. De leidende positie van de 39-jarige Spaanse wielrenner werd zondag tijdens de slotrit niet meer bedreigd. Arnaud Démare van Groupama-FDJ won de etappe. De Fransman, die eerder deze week ook al de tweede etappe op zijn naam schreef, bleef in de sprint de Italiaan Sacha Modolo en zijn landgenoot Julien Simon voor.

In de eindstand volgt de Colombiaan Ivan Sosa op acht tellen van Valverde, die in voorbereiding is op de Tour de France. De renner van Movistar maakte in de Route d’Occitanie zijn rentree na zijn val in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik.