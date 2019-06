Federer wint toernooi Halle voor tiende keer

Roger Federer heeft voor de tiende keer het grastoernooi van Halle op zijn naam geschreven. De 37-jarige Zwitser had het in de eerste set lastig met David Goffin. Nadat Federer in de tiebreak toesloeg, was het verzet van de Belg in de tweede set snel gebroken. Het werd 7-6 (2) 6-1.

Federer begint met de toernooiwinst als een van de grote favorieten aan Wimbledon, dat volgende week van start gaat. Federer hoopt in Londen voor de 21e keer een grandslamtoernooi te winnen.

De eerste set verliep zonder servicebreaks. Goffin had het betere van het spel en kreeg ook enkele breakkansen. In de tiebreak lag het initiatief vanaf het begin bij Federer en dat gaf hij niet meer weg. Het was voor de huidige nummer drie van de wereld zijn achtste zege op Goffin in negen ontmoetingen.

Federer won Wimbledon acht keer, in 2017 voor het laatst. Vorig jaar strandde de Zwitser in de kwartfinales tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.