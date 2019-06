‘Japan mist een type-Miedema’

Vivianne Miedema kijkt op haar hotelkamer zo’n beetje alle wedstrijden op het WK en ze kent dus precies de kracht én zwaktes van Japan, de tegenstander van Oranje in de achtste finales. ”Ze creëren best veel kansen, maar ze maken het niet af. Volgens mijn oude teamgenoot Mana Iwabuchi missen ze een type-Miedema”, aldus de 22-jarige spits uit Hoogeveen.

De kampioenen van Europa en Azië strijden dinsdagavond in Rennes om een plek in de kwartfinales van het WK. Japan, de wereldkampioen van 2011 en verliezend finalist van 2015, eindigde in de groep met vier punten als tweede achter Engeland. ”Hun selectie is na het vorige WK flink verjongd. De speelsters zijn bijna allemaal wendbaar, snel en goed aan de bal.” In fysiek opzicht lijken de veelal kleine Japanse vrouwen echter wat minder sterk. ”Terwijl wij juist van onze linksback tot aan onze rechtsvoor veel kracht op het veld hebben staan. Daar liggen voor ons dus kansen.”

Iwabuchi, met wie ze samenspeelde bij Bayern München, is volgens Miedema de gevaarlijkste Japanse. ”Een slimme speelster met voetbalintelligentie. Met haar achter me wist ik dat ik iedere wedstrijd een keer één op één met de keeper werd gezet. Maar ze is nu niet helemaal fit en kwakkelt ze met haar knie.”