Judoka Polling uitgeschakeld op EK

Judoka Kim Polling is al in de tweede ronde van de EK in Minsk uitgeschakeld. De Zweedse Anna Bernholm nam de viervoudig Europees kampioene in een houdgreep en plaatste zich voor de kwartfinale.

Polling, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, opende haar Europese titelstrijd met een zege op ippon op de Duitse Laura Vargas Koch. De Nederlandse stond lang aan de kant met een hernia en vertelde al voor de EK dat ze nog ritme mist.

Sanne van Dijke plaatste zich wel voor de kwartfinale van de klasse tot 70 kilogram. Na haar zege op de Russische Alena Prokopenko was ze ook te sterk voor Aleksandra Samardzic uit Bosniƫ en Herzegovina. Ze won beide wedstrijden op ippon.

Ook Frank de Wit, als eerste geplaatst in de klasse tot 81 kilogram, en Sanne Vermeer (- 63 kg) hebben zondag nog kans op een medaille. Juul Franssen werd verrassend snel uitgeschakeld in de klasse tot 63 kilogram. De nummer drie van de laatste WK verloor haar eerste optreden op straffen van de Italiaanse Maria Centracchio.

De EK-judo worden afgewerkt tijdens de Europese Spelen in Minsk.