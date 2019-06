Verstappen start vanaf 4e plek, pole Hamilton

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Frankrijk zondag vanaf de vierde plaats. De Nederlandse Formule 1-coureur hoopt voor de derde keer dit seizoen op het podium te eindigen. Tot nu toe lukte dat in Australië en Barcelona. Daarnaast eindigde Verstappen dit seizoen vier keer als vierde en een keer als vijfde.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas beginnen in hun Mercedessen weer van de eerste startrij. Monegask Charles Leclerc zette in de kwalificatie de derde tijd neer, zijn Duitse ploeggenoot Sebastian Vettel start vanaf de zevende positie.

Verstappen denkt dat op het circuit Paul Ricard in Le Castellet de derde plaats het maximaal haalbare is. ”Met de Mercedessen kunnen we, verwacht ik, niet vechten. Hopelijk wel met de Ferrari’s. Het zal lastig gaan worden, maar we staan in ieder geval weer op een goede startpositie in vergelijking met Canada”, zei hij na de kwalificatie.

In de WK-stand staat Hamilton ruim aan de leiding. De Brit won dit seizoen al vijf van de zeven races. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten. Vorig jaar won Hamilton in Frankrijk.