Verstappen vierde in Frankrijk, Hamilton wint

Het is Max Verstappen zondag bij de Grand Prix van Frankrijk niet gelukt op het erepodium te eindigen. In een race zonder spektakel startte en finishte de Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull als vierde. De zege ging voor de zesde keer in acht wedstrijden dit seizoen naar de Brit Lewis Hamilton van Mercedes. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas werd tweede, voor de Monegask Charles Leclerc van Ferrari.

Vorig jaar eindigde Verstappen nog als tweede op het circuit Paul Ricard in Le Castellet. Toen profiteerde de Limburger van een aanrijding vroeg in de wedstrijd tussen Bottas en de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari. Vettel begon nu als nummer zeven aan de wedstrijd en schoof op naar plek vijf. Verstappen kon hij echter niet aanvallen.

Vijfvoudig wereldkampioen Hamilton vergrootte door zijn zege de voorsprong in de WK-stand. Bottas is de nummer twee.