Verstappen: we moeten aan de slag

Max Verstappen kon zondag niet anders dan berusten in de vierde plaats tijdens de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull was ook vanaf die plaats gestart. Een podiumplek was geen moment in zicht. Vooraf had hij daar al rekening mee gehouden.

”We komen tekort op de rechte stukken. Dan kun je niets”, aldus Verstappen na afloop tegen Ziggo Sport. ”Ik heb wel mijn eigen race kunnen rijden. Meer zat er niet in.”

Van de acht races dit seizoen eindigde Verstappen twee keer op het podium. In AustraliĆ« en Spanje eindigde hij als derde. De Brit Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas zijn dit jaar met hun Mercedessen ongenaakbaar. Verstappen: ”We komen vermogen tekort. De auto is niet optimaal. We moeten wel nog even aan de slag.”