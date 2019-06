Barty laat Eastbourne lopen wegens blessure

De nieuwe nummer één bij de tennisster, Ashleigh Barty, heeft zich met een armblessure teruggetrokken voor het grastoernooi van Eastbourne. De 23-jarige Australische voert officieel sinds deze maandag de wereldranglijst aan.

Barty won afgelopen zondag het grastoernooi van Birmingham. “Het is een blessure waar ik al sinds ik 16 jaar oud was, mee te maken heb”, liet de tennisster weten over de stressfractuur in haar arm. “Het is een soort overbelasting. Ik moet er de komende dagen goed naar kijken.”

De Australische, die na de zeges van Roland Garros en het grastoernooi van Birmingham de Japanse Naomi Osaka afloste als nummer 1, is optimistisch dat ze op tijd klaar is voor Wimbledon. Het grandslamtoernooi van Londen begint 1 juli.