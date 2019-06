Griekspoor wint in kwalificatie Wimbledon

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van de kwalificaties van Wimbledon. De 22-jarige nummer 201 van de wereld versloeg op het gras in Londen de Argentijn Pedro Cachin in drie sets: 6-2 6-7 (5) 6-3.

Griekspoor treft in de tweede ronde de Brit Liam Broady, die in twee sets won van de Slovaak Andrej Martin. In totaal moet hij drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Thiemo de Bakker is gestrand in de eerste ronde van de kwalificaties. De 30-jarige Hagenaar verloor in twee sets van de 25-jarige Oostenrijker Dennis Novak: 6-4 6-3.