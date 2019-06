Judoka Grol naar halve finale EK

Judoka Henk Grol staat in de halve finale van de EK in Minsk. Na zijn zege op de Serviër Zarko Culum klopte de drievoudig Europees kampioen ook Stephan Hegyi. Hij versloeg de Oostenrijker op ippon.

Grol stuit in de halve eindstrijd van de klasse boven 100 kilogram op de als eerste geplaatste Georgiër Goeram Toesjisjvili. In dezelfde gewichtsklasse verloor Roy Meyer zijn kwartfinale van Oesjangi Kokajoeri uit Azerbeidzjan. Hij kan via de herkansingen nog maximaal brons pakken.

Guusje Steenhuis staat in de halve finale van de klasse tot 78 kilogram. Zij was vrijgeloot voor de eerste twee ronden en wierp in de kwartfinale Loriana Kuka uit Kosovo op haar rug. De als eerste geplaatste Steenhuis stuit in de halve finale op Marhinde Verkerk. De wereldkampioene van 2009 uit Rotterdam bereikte de laatste vier met overwinningen op de Russin Aleksandra Babintsjeva en Anna Maria Wagner uit Duitsland.

Noël van ’t Ed staat in de derde ronde van de klasse tot 90 kilogram, na een zege op de Sloveen David Kukovica (ippon). Voor Jesper Smink (- 90 kg) en Michael Korrel (- 100 kg) zijn de EK na een wedstrijd voorbij.