Li Jie naar kwartfinale bij tafeltennis

Tafeltennisster Li Jie heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Europese Spelen. In Minsk won de Nederlandse van Shao Jieni, die uitkomt voor Portugal. Jie won na een meeslepend duel met 4-3 (9-11 9-11 11-6 12-10 13-15 11-5 11-7).

Jie is in Minsk als zevende geplaatst. Ze won zondag in de derde ronde met 12-10 11-8 11-8 11-2 van de Fran├žaise Stephanie Loeuillette.

In de Wit-Russische stad toonde Jie veerkracht, door twee keer terug te komen van een achterstand. “Het was een mooie en goede wedstrijd van Jie,” zei bondscoach Li Jiao, die in 2015 de eerste Europese Spelen in Bakoe won.