Japanse bedrijven steken 3 miljard in Spelen

De Olympische Spelen van Tokio 2020 kunnen op veel steunen rekenen van het Japanse bedrijfsleven. De sponsoring van concerns uit het organiserende land levert een bedrag op van ruim 3 miljard dollar (circa 2,65 miljard euro). Dat is een record, meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het gaat om 62 Japanse bedrijven, die een financiële bijdrage leveren aan Tokio 2020.

Het oude record aan nationale sponsorgelden bij de Zomerspelen stond op ongeveer 1,1 miljard en werd bij Londen 2012 genoteerd. Rio 2016 claimde nadien daar nog wel net boven te zijn uitgekomen, maar mede door nog lopende corruptiezaken betreffende die Zomerspelen is moeilijk vast te stellen of die bewering juist is.

“Drie miljard is een verbazingwekkende hoeveelheid geld”, gaf IOC-coördinator John Coates toe. Hij benadrukte daarbij dat de lucratieve sponsorcontracten met de Japanse concerns Toyota, Bridgestone en Panasonic nog buiten deze inkomstenbron vallen. De genoemde bedrijven zorgen met afzonderlijke IOC-deals gezamenlijk voor nog eens enkele honderden miljoenen euro’s.