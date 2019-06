Li Jie strandt in kwartfinales in Minsk

Het is tafeltennisster Li Jie op de Europese Spelen in Minsk niet gelukt de halve finales te bereiken. De als zevende geplaatste Li Jie moest bij de laatste acht met 4-1 haar meerdere erkennen in de Duitse Han Ying, de nummer 13 van de plaatsingslijst: 11-5 8-11 14-12 11-7 11-5.

De 35-jarige Li Jie boog in de derde game een 10-7-achterstand om in een 11-10-voorsprong. Ze kreeg een setpunt, verzilverde dat niet en zag Han Ying vervolgens de vierde en vijfde game eenvoudig naar zich toetrekken.

Maandag was Li Jie nog in een meeslepend duel te sterk voor Shao Jieni uit Portugal.