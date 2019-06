Müllenberg en Kasparian klaar, Lacruz door

Peter Müllenberg heeft het in de kwartfinales van de EK boksen in Minsk niet gered. De 31-jarige Tukker moest in de klasse tot 91 kilogram zijn meerdere erkennen in de Brit Chev Clarke. Müllenberg verloor met 5-0 in het Europese titeltoernooi, dat tijdens de Europese Spelen in Wit-Rusland wordt afgewerkt.

Artjom Kasparian sneuvelde in de achtste finales van de klasse tot 81 kilogram. De geboren Rus, die op 4-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland kwam, moest zich met 3-2 gewonnen geven tegen de Duitser Abdulrahman Abu Lubdeh.

Enrico Lacruz drong eerder op de dag door tot de kwartfinales. De geboren Arnhemmer was in de achtste finales van de klasse tot 64 kilogram te sterk voor Paolo Di Lernia. Hij versloeg de Italiaan met 3-2. Lacruz stuit in de kwartfinale op Tudrulhan Erdemir uit Turkije.