Schoofs verliest na riante voorsprong

Tennisster Bibiane Schoofs is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon blijven steken. De 31-jarige nummer 159 van de wereld stond tegen de Amerikaanse Lauren Davis met 6-1 5-2 voor, maar verloor alsnog met 1-6 7-6 (3) 6-4. Schoofs kreeg één wedstrijdpunt. Davis, de nummer 96 van de wereld, is als derde geplaatst in de kwalificaties.

Later op dinsdag komen Richèl Hogenkamp, Arantxa Rus en Lesley Kerkhove nog in actie.

Bij de mannen verzekerde Tallon Griekspoor zich maandag van een plek in de tweede ronde van de kwalificaties. Drie zeges volstaan voor een plek in het hoofdtoernooi. Thiemo de Bakker redde het niet. De 30-jarige Hagenaar verloor van de 25-jarige Oostenrijker Dennis Novak.