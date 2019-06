Boksster Jemyma Betrian naar halve finale Minsk

Boksster Jemyma Betrian is bij de Europese Spelen doorgedrongen tot de halve finales. De Nederlandse, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram, was in de kwartfinales in Minsk met 3-2 te sterk voor de Italiaanse Alessia Mesiano.

Betrian komt vrijdag weer in actie. Voor een plek in de eindstrijd neemt ze het op tegen de Bulgaarse Stanimira Petrova.

De Nederlandse boksbond had Betrian voor de Spelen in Minsk geselecteerd op basis van haar prestaties bij de wereldkampioenschappen vorig jaar november in India. Betrian verraste bij haar debuut met brons.