Griekenland na vier jaar terug in IOC

Griekenland is na een absentie van vier jaar weer vertegenwoordigd in het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De baas van het Grieks olympisch comité, Spyros Capralos, werd woensdag tijdens het IOC-congres in Lausanne met negen anderen gekozen als nieuw IOC-lid.

Griekenland raakte in 2015 de IOC-zetel kwijt. Dat was voor de eerste keer sinds 1894, het jaar waarin het IOC werd opgericht. In 1896 vonden de eerste moderne Olympische Spelen in Griekenland plaats. In 2004 werden de Zomerspelen opnieuw in Griekenland gehouden. In 2021 zal in Athene het IOC-congres worden georganiseerd.

Capralos is niet onomstreden. Hij kreeg in 2012 een officiële reprimande voor zijn betrokkenheid bij een ticketschandaal rond de Olympische Spelen van Londen 2012.

De wereldvoetbalbond FIFA en de internationale atletiekfederatie IAAF ontbreken voor het vierde opeenvolgende jaar op de lijst van alle IOC-leden.