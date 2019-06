IOC stelt referendum als voorwaarde

Steden die interesse hebben in het organiseren van de Olympische Spelen dienen eerst een referendum te houden onder de inwoners alvorens zich officieel kandidaat te stellen. Dat is besloten op het congres van het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne.

De afgelopen jaren zag het IOC te vaak kandidaat-steden afvallen in de verkiezingsrace. Voor de Olympische Winterspelen van 2026 trokken het Zwitserse Sion, het Japanse Sapporo, het Oostenrijkse Graz en het Canadese Calgary zich terug vanwege de grote omvang en de hoge kosten van het evenement. Vaak gebeurde dat na een referendum. Alleen Stockholm en Milaan bleven over. Het IOC koos maandag voor de Italiaanse stad.

Ook voor de Winterspelen van 2022 (Peking) en de Zomerspelen 2024 (Parijs) vielen kandidaat-steden af nadat uit volksraadplegingen was gebleken dat de inwoners geen trek hadden in het geldverslindende sportevenement.

Het IOC stapt ook af van de periode van zeven jaar die zit tussen toewijzing en het houden van de Spelen. “Er moet een verantwoorde en flexibeler timing komen voor de verkiezing. Opdat steden hun mogelijke kandidatuur kunnen afstemmen op groei en ontwikkeling in een bepaalde regio”, zegde IOC-lid John Coates toe.