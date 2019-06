Lacruz, Fontijn en Betrian bij laatste vier

Drie Nederlandse boksers zijn bij de EK boksen in Minsk doorgedrongen tot de laatste vier in hun gewichtsklasse. Enrico Lacruz volgde woensdagavond Nouchka Fontijn en Jemyma Betrian naar de halve finales. In de klasse tot 64 kilogram won hij met 3-2 van de Turk Erdemir Tugrulhan. Lacruz komt vrijdagavond in de halve eindstrijd uit tegen de Armeniër Hovhannes Batsjkov.

Fontijn gaf in de klasse tot 75 kilogram de Turkse Busenaz Surmeneli geen kans. Alle vijf juryleden wezen de Schiedamse fysiotherapeute als duidelijke winnares aan: 5-0. Fontijn hoefde in de eerste ronde in Wit-Rusland, waar gelijktijdig de Europese Spelen plaatsvinden, niet in actie te komen. De titelhoudster bokst vrijdag in de halve eindstrijd tegen de Poolse Wojcik Elzbieta.

Betrian, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram, was in de kwartfinales in Minsk met 3-2 te sterk voor de Italiaanse Alessia Mesiano. Voor een plek in de eindstrijd neemt Betrian het vrijdag op tegen de Bulgaarse Stanimira Petrova.