UCI haalt Ronde van Turkije uit WorldTour

De Ronde van Turkije maakt volgend jaar geen deel meer uit van de WorldTour. De internationale wielercompetitie van wielrenunie UCI telt nog 37 wedstrijden, blijkt uit het woensdag gepresenteerde programma.

De WorldTour start in januari in Australiƫ met de Tour Down Under. Milaan-Sanremo is op 21 maart de eerste klassieker, gevolgd door de Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april), de Amstel Gold Race (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).

De Ronde van Italiƫ is volgend jaar van 9 tot en met 31 mei. De Tour de France begint vanwege de Olympische Spelen in Tokio een week eerder, van 27 juni tot en met 19 juli. De Ronde van Spanje is ingepland van 14 augustus tot en met 6 september.

De WorldTour voor vrouwen bestaat uit 22 wedstrijden.