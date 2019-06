WADA stuit op meer dan 100 verdachte gevallen

Het wereldantidopingagentschap WADA heeft meer dan honderd verdachte gevallen aangetroffen bij het analyseren van een omstreden dopinglab van Moskou. Voorzitter Craig Reedie meldde dit woensdag tijdens een sessie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het WADA stuurt deze zaken met bewijsmateriaal naar de internationale sportfederaties, die verantwoordelijk zijn voor sancties. Het wereldantidopingagentschap mag naar het Hof van Arbitrage voor Sport CAS stappen als federaties er niet in slagen dopingzaken te vervolgen.

In april van dit jaar bemachtigde het WADA na lang aandringen de data van het omstreden dopinglab. Een team van vijf deskundigen verdeelde 2262 monsters over 4524 buisjes, die stuk voor stuk buiten Rusland werden geanalyseerd. “Deze monsters zullen worden gebruikt om zaken tegen vermoedelijke dopinggebruikers sterker te maken en kunnen atleten vrijspreken die de dopingregels niet hebben overtreden”, verklaarde WADA destijds.

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Winterspelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot het WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen. Eén van die voorwaarden was dat het WADA toegang moest krijgen tot de data van het omstreden dopinglab.