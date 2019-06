Wisselvallige Bertens naar kwartfinales

Kiki Bertens heeft met een wisselvallig optreden de kwartfinales bereikt van het grastoernooi in Eastbourne. De als derde geplaatste tennisster schakelde in twee sets de Duitse Anna-Lena Friedsam uit. Bertens was na anderhalf uur klaar met de nummer 356 van de wereldranglijst: 6-3 6-3.

Bertens speelt in de kwartfinales tegen titelhoudster Caroline Wozniacki uit Denemarken of Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.

Bertens begon onwennig. In haar eerste servicegame produceerde ze vijf aces, maar ook vijf dubbele fouten. Na een break in de derde game verspeelde Bertens meteen daarna op eigen opslag weer haar voorsprong (2-2). Daarna kwam de nummer vier van de wereld wat beter in haar ritme en stelde ze de setwinst veilig.

In de tweede set leverde de slordige Bertens haar eerste twee servicegames in (0-3). Daarna herstelde ze zich goed en pakte ze zes games op rij, met dank ook aan het zwakke spel van Friedsam.

Bertens verloor vorig jaar in Eastbourne in haar eerste partij van de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Het Engelse grastoernooi geldt als laatste test voor Wimbledon.