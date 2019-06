Boogschutter Wijler grijpt naast goud in Minsk

Handboogschutter Steve Wijler heeft naast het goud gegrepen op het onderdeel recurve bij de Europese Spelen in Minsk. In de finale was de Italiaan Mauro Nespoli met 6-4 te sterk voor de Europees kampioen.

De 22-jarige Limburger stond na vier sets nog op gelijke hoogte met de negen jaar oudere Italiaan. In de vijfde set raakte Wijler echter in zijn drie beurten twee keer de 9 terwijl Espoli zijn pijl driemaal in de 10 kreeg.

Zaterdag miste Wijler met Nederland ook het goud bij het teamonderdeel van de olympische discipline recurve, genoemd naar de speciale vorm van de boog. Het Franse team was te sterk voor Wijler, Sjef van den Berg en Jan van Tongeren.