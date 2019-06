Emirates zonder Gaviria naar Tour de France

Fernando Gaviria doet niet mee aan de Tour de France. De Colombiaanse sprinter won vorig jaar voor zijn toenmalige werkgever Quick-Step twee etappes, maar zijn huidige team UAE Team Emirates laat hem buiten de selectie. Gaviria verliet halverwege mei de Ronde van Italië, waar hij ook een rit op zijn naam schreef, wegens een knieblessure.

Daniel Martin is de kopman van UAE Team Emirates. De Ier eindigde vorig jaar als achtste in het klassement. De andere geselecteerden zijn de Colombiaan Sergio Henao (twaalfde in de Tour in 2016), de Italiaan Fabio Aru (vijfde in de Tour in 2017 en winnaar van de Vuelta in 2015), de Noren Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm en Vegard Stake Laengen, de Portugees Rui Costa en de Belg Jasper Philipsen.

De Tour de France begint zaterdag 6 juli in Brussel.