Handboogschutter Wijler naar finale op recurve

Steve Wijler heeft de finale bereikt bij het handboogschietonderdeel recurve op de Europese Spelen. In Minsk was hij met 7-3 te sterk voor de Spanjaard Pablo Acha. Sjef van den Berg strandde in de kwartfinales tegen de Moldaviër Dan Olaru.

Later op donderdag volgt de finale waarin de 22-jarige Wijler, derde op de wereldranglijst, het opneemt tegen de Italiaan Mauro Nespoli. De 31-jarige Nespoli staat één plaats lager op de mondiale ranking.

Zaterdag greep Nederland naast het goud bij het teamonderdeel van de olympische discipline recurve, genoemd naar de speciale vorm van de boog. Het Franse team was te sterk voor Wijler, Van den Berg en Jan van Tongeren.